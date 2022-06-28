Внаслідок ракетного удару по торговому центру Кременчука 27 червня загинули щонайменше 20 людей – Офіс президента

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко: “Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей.

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Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано.

Також є понад 40 заяви від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі”.

Сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні витягують із-під завалів людей. Пошуки тривають.

Жителі Кременчука несуть квіти та дитячі іграшки до ТЦ “Амстор” у памʼять про жертв, повідомив голова області Дмитро Лунін.

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Передісторія:

27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТРЦ “Амстор”.

Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.

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