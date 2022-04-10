Від війни намагалися втекти 2,2 тисячі чоловіків, деякі загинули – ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Прикордонники також продовжують знаходити тіла чоловіків поза пунктами пропуску.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Відомо, що частина намагаються підкупити прикордонників. Інші використовують підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей.

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Більшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх “підопічних”. Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали.

Траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

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