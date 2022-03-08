Від початку війни з Росією в Україну з-за кордону повернулися 167 тисяч громадян, з них 80% – чоловіки.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
“Українські чоловіки продовжують прибувати з-за кордону, щоб стати на захист Батьківщини.
Загалом, за 12 днів війни на західних ділянках кордону в Україну повернулося 167 тисяч наших співвітчизників, з яких близько 80 відсотків – чоловіки”.
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Деталі: Таким чином, за даними прикордонників, в Україну повернулися майже 134 тисячі чоловіків.
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