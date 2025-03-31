Навіть якщо середньостатистичний європеєць, насолоджуючись ранковою кавою з круасаном, побачить у новинах кадри зруйнованих висоток і палаючих шкіл у Харкові, це навряд чи справить на нього сильне враження.

Для нього це – невідоме місто, яке знаходиться далеко. Проте Харків – друге за чисельністю населення місто України, в якому проживає 1,5 мільйона осіб. Це можна порівняти з Мюнхеном (1,5 млн), Марселем (1,6 млн) або Барселоною (1,6 млн). Уявити, як у Марселі діти грають у футбол на шкільному стадіоні, а раптом туди влучає ракета чи безпілотник, вкрай неприємно.

Військові злочини Росії в Україні

27 березня російські війська знову завдали удару по Херсону (279 тисяч населення), атакувавши вокзал, міський центр та навколишню інфраструктуру. Двоє людей загинули на зупинці громадського транспорту, інші отримали поранення.

26 березня масована атака російських дронів-камікадзе зруйнувала житлові будинки в Харкові. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено кілька багатоповерхівок, постраждали близько 20 мирних жителів, зокрема 5-річний хлопчик і 14-річна дівчина.

Того ж дня Дніпро, четверте за розміром місто України (близько 1 млн жителів) та науково-промисловий центр, зазнало удару дронами та балістичними ракетами. Було знищено житлові будинки, 60 автомобілів, освітні установи, троє цивільних отримали тяжкі поранення.

24 березня ракетний удар по центру Сум (256 тисяч населення) призвів до поранення 108 людей, серед яких 23 дитини. Пошкоджено сотні цивільних об’єктів, три житлові будинки повністю зруйновані, вибухова хвиля вибила понад 3 тисячі вікон.

Окрім ракет і дронів, що загрожують всій Україні, прифронтові області – Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Херсонська – щодня зазнають обстрілів з артилерії та авіаційних бомб. Руйнуються будинки, школи, дитсадки, підприємства та фермерські господарства.

Вплив війни на Європу

Війна в Україні розгортається не десь далеко, а прямо на східних кордонах ЄС. Наприклад, переліт з Києва до Парижа займає 3 години – менше, ніж із Лондона до Лісабона (5 годин). Війна, що триває вже три роки, впливає на всю Європу, і хоча пересічні громадяни можуть цього не помічати, лідери більшості країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії прагнуть якнайшвидшого її завершення.

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Російська стратегія терору наперекір розмовам про мирні угоди

Попри мирні переговори, Кремль не зацікавлений у припиненні війни. Російські делегації беруть у них участь лише формально, висуваючи Києву неприйнятні умови капітуляції. Хоча домовленості щодо заборони атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру існують, Росія продовжує систематичні повітряні удари.

23 березня вся Україна була шокована загибеллю 5-річної дівчинки та її батька внаслідок атаки дронів на Київ. Їхня мати була госпіталізована у тяжкому стані. В іншому місці літня жінка згоріла живцем після удару безпілотника з термобаричною боєголовкою. 25 березня у селі Куритівка на Донеччині загинули 3-річна дитина та її 36-річна мати.

Україна прагне справедливого миру

Українці хочуть закінчення війни, але не тимчасового перемир’я, а справедливого миру – на основі міжнародного права, територіальної цілісності та непорушності кордонів. Натомість Кремль робить ставку не на перемогу на фронті, а на терор: постійні удари по критичній інфраструктурі та мирному населенню мають або змусити українців втекти до Європи, або підштовхнути Київ до капітуляції.

Путін прагне не просто захоплення Харкова, Сум, Дніпра та інших міст, а примушення України до «миру» на умовах Москви. Це означає зміну влади в Києві на проросійську, визнання анексії Криму, Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, а згодом – входження України до Союзної держави з Росією та Білоруссю.

Геноцид українців як стратегія Кремля

Росія використовує всі доступні засоби для знищення української нації. Чим більше українців стане біженцями, тим легше буде майбутній окупаційній адміністрації. Кремль хоче створити ситуацію, коли українці самі вимагатимуть капітуляції. У той час як Захід закликає Москву до переговорів на взаємовигідних умовах, Росія продовжує скоювати військові злочини.

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