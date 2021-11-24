Віллу Зеленського в Італії виставлено на продаж за 4,5 млн євро

Розташовану в муніципалітеті Форте-дей-Мармі (регіон Тоскана), віллу Зеленського в Італії виставлено на продаж у вересні 2021 року.

За інформацією журналістів, в останні три роки маєток на березі Лігурійського моря здавався в оренду за 12 тис. євро на місяць.

Видання “Страна”, яке знаходиться під санкціями РНБО, повідомило, що вілла в Італії президента України Володимира Зеленського виставлена на продаж. Про це журналістам розповіло джерело в місцевому агентстві з нерухомості.

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За інформацією видання, маєток, що знаходиться в 400 метрах від моря, вирішили виставити на продаж за 4,5 млн євро (понад 140 млн грн).

Джерело журналістів повідомило, що в останні три роки віллу здають в оренду за 12 тис. євро на місяць. За його словами, з липня там живе американець зі своєю сім’єю.

Розташована вілла Зеленського в муніципалітеті Форте-дей-Мармі, який знаходиться в регіоні Тоскана. Населений пункт лежить на узбережжі Лігурійського моря.

Журналісти також запевняють, що побували всередині будівлі та побачили всередині сауну, джакузі та тренажерний зал. За їхніми словами, площа двоповерхової будівлі — 480 квадратних метрів.

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Також журналісти опублікували відео цієї вілли, зняте з висоти пташиного польоту.

Зазначимо, в декларації Володимира Зеленського за 2018 рік вказана наявність житлового будинку в Італії. Оформлений він був на фірму San Tommaso SRL, власниками якої були президент і його дружина

У декларації глави держави за 2019 рік ця компанія записана тільки на Олену Зеленську. У декларації ж за минулий рік житловий будинок в Італії вже відсутній. Утім, згідно з документом, Олена Зеленська все ще залишалася власницею фірми San Tommaso SRL

Нагадаємо, Фокус розповідав, що офіційна зарплата президента України за 2020 рік склала 336 тисяч гривень. Також у минулому році Зеленський отримав 4,5 млн грн роялті від “Кварталу 95” і “Кіностолиці”.

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