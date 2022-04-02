В Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені

Жителі окупованого міста Енергодар Запорізької області 2 квітня зібралися на мітинг, російські окупанти вдалися до вибухів гранат і обстрілів, є поранені та затримані.

Повідомляється, що в Енергодарі пролунала серія гучних вибухів.

У суботу зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали окупанти.

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Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали “пакувати” місцевих.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

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