В Україні вакциною Covishield від коронавірусу вже щеплено 29 378 громадян

10 березня в Україні проти COVID-19 було щеплено 5 898 осіб, що на 1 536 більше, ніж, за попередній день, 9 березня.

Джерело: сайт “Все про вакцинацію

від COVID-19 в Україні“

Деталі: Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 29 378 громадян України, всі вони отримали першу з двох дозу вакцини.

10 березня було зроблено 5 898 щеплень проти коронавірусу, тоді як днем раніше – 4 362.

Вакцинацію здійснювали 109 мобільних бригад з імунізації, які вже пройшли тренування.

Найбільшу кількість щеплень за 10 березня було проведено у Тернопільській області – 500 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії у Донецькій області – 3 504 щеплення.

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Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу в Україні почалася 24 лютого 2021 року, тоді як пандемія COVID-19 офіційно триває з 11 березня 2020 року.

Вакцинація відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

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Усі щеплення є добровільними й безоплатними для представників груп ризику.

На сьогодні Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield – аналог AstraZeneca виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

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