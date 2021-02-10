Від 15 лютого в Україні стартує вакцинація проти коронавірусу. Першочергово щепитимуть медиків, які лікують хворих на COVID-19. Але вже почали записувати охочих літніх людей.

Журналісти Здоров’я 24 поспілкувалися з сімейною лікаркою 4 міської клінічної лікарні міста Львова Луковською Мартою Адамівною. Вона працює у відділенні сімейної медицини №2.

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Марта Адамівна розповіла, що сімейні лікарі вже офіційно формують списки охочих прищепитися проти коронавірусу під час 2 етапу вакцинації, тобто людей віком від 80 років.

Відповідне розпорядження дали ще більше ніж тиждень тому. До 20 числа сімейним лікарям треба зробити списки з людей старше 80 років, які хочуть вакцинуватися.

Відтак, для того, аби записатися на вакцинацію, повинна бути укладена угода з сімейним лікарем.

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Чи багато охочих отримати вакцину проти COVID-19

Лікарка розповіла, що охочих є багато і люди доволі активні. Вакцину зазвичай не хочуть робити ті люди, які через свій вік вже не виходять з дому взагалі.

Чи може на вакцинацію записатися людина віком до 80 років?

Хоч такого розпорядження ще не було, Марта Адамівна розповіла, що це можливо. Якщо ви не підпадаєте під 2 етап вакцинації, ви все одно можете попередньо записатися у свого сімейного лікаря.

Але щеплення вам зроблять лише тоді, коли настане ваша черга, тобто під час 3, 4 чи 5 етапу відповідно.

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5 етапів вакцинації в Україні:

1. Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які працюють з хворими на коронавірус, громадяни в будинках для людей похилого віку та військовослужбовці ООС, які перебувають на передовій.

2. Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування. Туди віднесли соцпрацівників, людей віком від 80 років та інших медичних працівників.

3. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування. У цю групу потрапили люди віком від 65 до 79 років, а також люди, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави: ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії.

4. Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Це люди віком від 60 до 64 років, а також 18 – 59 років із супутніми захворюваннями, а ще громадяни, які перебувають в місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах й працівники таких місць. Також під час цього етапу вакцинуватимуть професійні групи людей, які мають підвищений ризик інфікування COVID-19.

5. Вакцинація інших громадян, які не входять до пріоритетних груп.

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