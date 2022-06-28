В Україні викрили схему незаконного продажу автомобілів, призначених для ЗСУ

У Чернівецькій області правоохоронці викрили працівників благодійної організації, які організували схему незаконного продажу автомобілів, призначених для потреб Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

“За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито незаконну схему одержання прибутку від продажу автомобілів з гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України)”, – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, працівники благодійної організації налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога.

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Встановлено, що зловмисники продавали автівки особам, які шукали транспорт для ЗСУ. Після одержання неправомірних коштів по акту приймання-передачі фігуранти передавали автомобілі військовим частинам нібито як гуманітарну допомогу на безоплатній основі.

Правоохоронці задокументували продаж за вказаною схемою чотирьох автомобілів. Під час розрахунку за четверту автівку був затриманий житель Чернівецької області. Зловмиснику оголошена підозра.

Як повідомляв Укрінформ, у Кропивницькому за фактом незаконного збуту гуманітарної допомоги повідомили про підозру жителю Волинської області.

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