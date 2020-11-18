В Україні вперше “узаконили” одностатеві стосунки

Запровадити як не шлюби, то хоча б партнерство між людьми тієї ж статі, Україна зобов’язалася чотири роки тому.

В Україні дві столичні дівчини вперше “узаконили” одностатеві стосунки – юрист пари знайшов спосіб обійти офіційну заборону одружуватися з людиною тієї ж статі. Новий договір це не шлюб, але надає парі більшість прав подружжя.

П’ять сторінок дрібним шрифтом мають замінити печатку в паспорті, мати яку одностатевій парі в Україні – зась.

Читайте також: ЯКЩО НІЧОГО НЕ РОБИТИ, УКРАЇНА НАБЛИЗИТЬСЯ ДО ІТАЛІЙСЬКОГО СЦЕНАРІЮ У СІЧНІ, – ШМИГАЛЬ

Документ Олеся й Ада підписали, аби мати спільне майно і навіть спростити шлях одна до одної у реанімацію чи у СІЗО. Але обидві розуміють – усе залежатиме від конкретного лікаря чи чиновника.

“У нас є принцип свободи договору – тобто ми можемо домовитися про все, що прямо не заборонено. У нас ще і до того був у цивільному кодексі принцип простого товариства. Це більше про проєкти, але знаєте, багато у бізнесі – відносини між партнерами вони ближчі, ніж відносини у шлюбі”, – зазначає автор документа юрист Артем.

У Мін’юсті про договір між дівчатами – чули. Але називати його схожим на шлюбний – відмовляються.

“Реєстрація шлюбу продовжує бути можливою тільки між чоловіком і жінкою. І такий договір не може регламентувати шлюбні відносини. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі цього договору мало що зможе вчинити для цих дівчат”, – говорить Рада Дашутіна.

Читайте також: НА СИЦИЛІЇ ПРОКИНУВСЯ ВУЛКАН СТРОМБОЛІ: ФОТО, ВІДЕО

Ніна й Альона одружилися по-справжньому в Португалії. Гучне весілля справили в Україні. Європейський документ життя в Україні не полегшує. Хіба що нагадує – вдома права залежать від орієнтації.

Запровадити як не шлюби, то хоча б партнерство між людьми тієї ж статі, Україна зобов’язалася чотири роки тому. Але незабаром Мін’юст відзвітував – виконання європейської стратегії неможливе.

Відео Одностатеве партнерство: як в Україні дві дівчини узаконили свої стосунки

Проголошую вас партнеркою та партнеркою. В Україні вперше узаконили одностатеві стосунки. Зробили це дві столичні дівчини – юрист пари знайшов спосіб обійти офіційну заборону одружуватися з людиною тієї ж статі. Новий договір – це не шлюб, але надає парі більшість прав подружжя.

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск уперше як голова католицької церкви підтримав одностатеві цивільні союзи. Заява пролунала у документальній стрічці. “Гомосексуали мають право на сім’ю. Вони діти Божі. Ніхто не повинен бути через це покинутим або нещасним”, — сказав голова католицької церкви. Папа закликав ухвалити “закон про цивільний союз”. “Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так вони будуть захищені законом. Я підтримую це”, — сказав він.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії