В Україні готують новий порядок усиновлення дітей

Мінсоцполітики розробляє зміни до порядку усиновлення дітей в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає Укрінформ.

«За ініціативою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану Міністерство соціальної політики розробляє зміни до порядку усиновлення дітей», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що результатом роботи стануть чіткі, зрозумілі та закріплені законодавчо норми щодо особливостей усиновлення під час дії воєнного стану для реалізації права дитини на виховання в сім’ї та запобіжники до будь-яких незаконних дій відносно дітей.

У Мінсоцполітики повідомляють, що перше обговорення пропозицій щодо змін до порядку усиновлення під час воєнного стану відбулося цього тижня. Робота над удосконаленням процедури триває.

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Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала прискорити і спростити процедури задля тимчасового влаштування дітей-сиріт або дітей без батьківського піклування та їх усиновлення громадянами України.

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