В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19

За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус в 835 осіб, 15 людей померли, повідомляє РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 15 липня

Пряма мова Степанова: “За минулу добу захворіла 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Було госпіталізовано 224 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 977 осіб”.

За 14 липня найбільше хворих зафіксовано у Львівській (171), Харківській (64), Закарпатській областях (57) та Києві (147).

Загалом за весь час пандемії Україні захворіло 55 607 людей, з них 3967 дітей та 7540 медиків.

При цьому загалом одужало 28 131 людина. Летальних випадків – 1427.

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Нагадуємо. За добу 13 липня коронавірус в Україні підтвердили у 638 осіб, 14 людей померли, 651 пацієнт одужав.

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