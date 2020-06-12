В Україні коронавірус виявили у понад 29 тисяч людей: за добу 683 нові випадки

В Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 29 тисяч 753 людей, з них 13 576 пацієнтів уже одужали, а 870 — померли від ускладнень. За минулу добу виявили 683 нові випадки, також 426 людей одужали та 16 померли.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я.

Найбільше нових випадків за минулу добу підтвердили у Львівській (112) та Вінницькій областях (81), а також у Києві (95).

Жодних нових випадків не зафіксували у Луганській та Херсонській областях.

Загалом найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій області — 3 831 та у Києві — 3 766. Далі йдуть Львівська (2 526) та Рівненська (2 231) області.

В областях ситуація з поширенням COVID-19 виглядає так:

Вінницька область — 1317 випадків;

Волинська область — 1313 випадків;

Дніпропетровська область — 983 випадки;

Донецька область — 279 випадків;

Житомирська область — 1013 випадків;

Закарпатська область — 1506 випадків;

Запорізька область — 515 випадків;

Івано-Франківська область — 1669 випадків;

Кіровоградська область — 568 випадків;

м. Київ — 3766 випадків;

Київська область — 1931 випадок;

Львівська область — 2526 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 316 випадків;

Одеська область — 1065 випадків;

Полтавська область — 277 випадків;

Рівненська область — 2231 випадок;

Сумська область — 204 випадки;

Тернопільська область — 1372 випадки;

Харківська область — 1426 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 529 випадків;

Чернівецька область — 3831 випадок;

Черкаська область — 517 випадків;

Чернігівська область — 366 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з початку епідемії у світі коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 7 млн 597 тисяч 341 людини, з них одужали 3 млн 841 тисяча 537 людей та померли від ускладнень — 423 тисячі 844 людей. Наразі продовжують лікуватися 3 млн 331 тисяча 960 людей.

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