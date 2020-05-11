В Україні нагородили медиків, які допомагали боротися із коронавірусом в Італії

У Міністерстві внутрішніх справ нагородили лікарів системи МВС, які їздили в Італію допомагати своїм колегам боротися з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МВС у четвер, 7 травня.

Згідно з повідомленням, нагороди отримали десять медичних працівників різних профілів. Лікарям вручили наручні годинники і премії.

Читайте також: УВАГА! В ІТАЛІЇ ГОТУЮТЬ ЛЕГАЛІЗАЦІЮ!

Українські медики також поділилися враженнями від відрядження до Італії і розповіли, завдяки чому італійцям вдалося знизити захворюваність і подолати пік епідемії.

«Вразила дисципліна, з якою італійці виконували всі правила карантину. Коли ми прибули до Італії, ми не побачили жодної машини, жодної людини, на відміну від того, що ми побачили, повернувшись до Києва. Саме строгість, з якої італійці дотримувалися карантину, дозволила їм «збити» захворюваність в пік епідемії», – розповів начальник госпіталю МВС Київської області Юрій Сак.

Читайте також: ЯК ІТАЛІЯ ВІДКРИВАЄ МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНИ ТА КОМЕРЦІЙНІ ТОЧКИ. ОГЛЯД ПО РЕГІОНАХ

Нагадаємо, всього Україна відправляла до Італії 20 своїх медпрацівників. Вони працювали в провінції Марке, кількість хворих та померлих від коронавірусу була великою.

Українським лікарям подякувало МЗС Італії.