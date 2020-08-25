В Україні планують продовжити карантин до 1 листопада

У зв’язку із зростанням кількості хворих на коронавірус в Україні Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

“В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв’язку з чим Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

З огляду на негативну динаміку захворюваності Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів”.

Президент також зазначив, що карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців.

Через зростання захворюваності уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців з країн “червоної зони” строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів Зеленському, що через наближення сезону респіраторно-вірусних інфекцій МОЗ готується до закупівель протигрипозних вакцин для груп ризику: медиків, працівників поліції, прикордонної служби, галузі освіти – всього 1,5 млн осіб.

Зеленський додав, що напередодні нового епідсезону треба збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

Наразі на коронавірусну інфекцію в Україні захворіли понад 108 тисяч. Найбільш постраждалі області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

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