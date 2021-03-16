В Україні позачергово вакцинуватимуть депутатів і священників

МОЗ внесло до переліку публічних осіб, яких позачергово вакцинуватимуть від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, релігійних діячів, учасників бойових дій на Донбасі, депутатів, акторів, журналістів.

Як пише Укрінформ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Відповідно до внесених змін до публічних та громадських діячів віднесено:

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі та в Луганську;

народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті),

лідерів і представників релігійних організацій;

видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків,

інших діячів сфери культури, старших 60 років”, – повідомив Ляшко.

За його словами, список громадських діячів області, які можуть бути вакциновані у разі виявлення залишків доз у конкретний день, формують регіональні Департаменти охорони здоров’я спільно із пресслужбами ОДА.

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Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто із громадських діячів зможе вакцинуватись.

Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов’язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз”, – пояснив Ляшко.

Заступник міністра підкреслив, що всі, хто був вакцинований поза чергою, обов’язково отримають другу дозу тієї ж вакцини у термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини від коронавірусної хвороби.

Додамо, 37 громадських організацій звернулися до Міністерства охорони здоров’я та Кабінету Міністрів з вимогою надати рівний доступ громадянам до невикористаних доз вакцин.

23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини від COVID-19 Covishield розробки AstraZeneca.

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Вакцинація розпочалася 24 лютого. 1 березня Міністерство охорони здоров’я дозволило проводити щеплення від COVID-19 невикористаними дозами вакцини, які залишаються після щеплення медичних працівників на першому етапі вакцинальної кампанії.

Зокрема, дозволяється з початку кампанії використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот з метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

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