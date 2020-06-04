В Україні понад 25 тисяч інфікованих коронавірусом

Загалом в Україні підтвердили 25 411 хворих на COVID-19, із них 11 042 одужали, 747 померли.
Упродовж останньої доби в Україні підтвердили 588 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це 4 червня повідомили у Центрі громадського здоров’я.
Загалом виявили 25 411 хворих на COVID-19, із них 11 042 одужали, 747 померли.
Кількість інфікованих коронавірусом у регіонах:
Вінницька область — 1077 (677 одужали);
Волинська область — 986 (294 одужали);
Дніпропетровська область — 957 (349 одужали);
Донецька область — 174 (109 одужали);
Житомирська область — 833 (474 одужали);
Закарпатська область — 1257 (524 одужали);
Запорізька область — 469 (269 одужали);
Івано-Франківська область — 1491 (887 одужали);
місто Київ — 3210 (849 одужали);
Київська область — 1673 (472 одужали);
Кіровоградська область — 526 (409 одужали);
Луганська область — 51 (41 одужав);
Львівська область — 1915 (490 одужали);
Миколаївська область — 295 (182 одужали);
Одеська область — 933 (290 одужали);
Полтавська область — 272 (253 одужали);
Рівненська область — 1905 (1019 одужали);
Сумська область — 177 (147 одужали);
Тернопільська область — 1220 (958 одужали);
Харківська область — 1166 (471 одужав);
Херсонська область — 179 (161 одужав);
Хмельницька область — 497 (276 одужали);
Черкаська область — 429 (327 одужали);
Чернівецька область — 3481 (1051 одужав);
Чернігівська область — 238 (63 одужали).
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