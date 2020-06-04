В Україні понад 25 тисяч інфікованих коронавірусом

Загалом в Україні підтвердили 25 411 хворих на COVID-19, із них 11 042 одужали, 747 померли.

Упродовж останньої доби в Україні підтвердили 588 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це 4 червня повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Загалом виявили 25 411 хворих на COVID-19, із них 11 042 одужали, 747 померли.

Кількість інфікованих коронавірусом у регіонах:

Вінницька область — 1077 (677 одужали);

Волинська область — 986 (294 одужали);

Дніпропетровська область — 957 (349 одужали);

Донецька область — 174 (109 одужали);

Житомирська область — 833 (474 одужали);

Закарпатська область — 1257 (524 одужали);

Запорізька область — 469 (269 одужали);

Івано-Франківська область — 1491 (887 одужали);

місто Київ — 3210 (849 одужали);

Київська область — 1673 (472 одужали);

Кіровоградська область — 526 (409 одужали);

Луганська область — 51 (41 одужав);

Львівська область — 1915 (490 одужали);

Миколаївська область — 295 (182 одужали);

Одеська область — 933 (290 одужали);

Полтавська область — 272 (253 одужали);

Рівненська область — 1905 (1019 одужали);

Сумська область — 177 (147 одужали);

Тернопільська область — 1220 (958 одужали);

Харківська область — 1166 (471 одужав);

Херсонська область — 179 (161 одужав);

Хмельницька область — 497 (276 одужали);

Черкаська область — 429 (327 одужали);

Чернівецька область — 3481 (1051 одужав);

Чернігівська область — 238 (63 одужали).

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