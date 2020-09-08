До листопада коронавірус в Україні значно прогресуватиме. В Україні прогнозують італійський варіант пандемії.

«Дитяче населення є однією з рушійних сил розповсюдження ГРВІ, зокрема й COVID-19. І найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, бо хоч діти і не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли до школи, у кінці вересня всі школи зачиняться», — каже керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін, передає «Главком»

Зауважує, населення «дуже розслабилося», воно не довіряє центральній владі. Проблемою називає внутрішньоколективні спалахи.

«Одна хвора людина прийшла на роботу на велике підприємство, там почхала-покашляла, усіх позаражала, і за кілька днів отримала лабораторне підтвердження COVID-19. Ось вам і спалах», — зазначив лікар.

Погіршення прогнозує за кілька місяців.

«У кінці жовтня — на початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, яка була весною в Італії чи Іспанії, коли до лікарні звозитимуть величезну кількість хворих, медики змушені будуть з трьох пацієнтів обирати одного, чиї шанси на одужання найвищі, і лікувати його», — підсумував Александрін.

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