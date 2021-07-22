В Україні стартував п’ятий етап вакцинації: українців закликають зробити щеплення

21 липня, в Україні розпочинається 5-й етап вакцинації проти COVID-19. Усі категорії громадян, незалежно від віку та професії, зможуть отримати вакцину. Щоб захистити себе та близьких потрібно звернутися до центру вакцинації або пункту щеплення.

До кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів вакцин.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: ВІД ЧОГО ВМИРАЮТЬ УКРАЇНЦІ. НАЗВАНО НАЙЧАСТІШІ ПРИЧИНИ СМЕРТЕЙ ВІД ПОЧАТКУ РОКУ

Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас він зазначив, що для уряду залишаються пріоритетними такі групи, як медики, освітяни, соціальні працівники, військові, люди літнього віку та люди із супутніми захворюваннями. Оскільки саме ці групи в зоні найвищого ризику та найбільш вразливі до COVID-19.

Шмигаль також додав, що станом на зараз в Україні зроблено майже 4,3 мільйона щеплень: майже 2,8 мільйона українців отримали перше щеплення, 1,5 мільйона — повністю завершили вакцинацію. Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів вакцин.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії