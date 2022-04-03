В Україні через бойові дії зруйновано понад 20 тисяч кілометрів доріг

В Україні унаслідок бойових дій зруйновано 23 тис кілометрів доріг та 273 штучні споруди.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає Укрінформ.

“На 3 квітня у нас зруйновано 23 тис км доріг по всій Україні й 273 штучних споруди. Це мости, шляхопроводи, тощо. Загальна сума (збитків – ред.), яку ми вже підрахували, – це 874 млрд грн”, – сказав Івко.

За його словами, підрахунок збитків Укравтодор проводить щоденно. Агентство готується до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше приступити до виконаня робіт після завершення війни.

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Івко додав, що найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні й частині півночі України: це дороги і мости, які безпосередньо перебували чи перебувають у зоні бойових дій.

При цому, дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли зі сторони Росії.



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