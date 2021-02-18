Погода в Україні і далі буде морозною: температура опуститься до -25 на півночі. Однак вже з наступного тижня почнеться відлига.

Провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла якою буде погода в Україні, що відлига настане після 20 лютого, коли прийде тепле повітря з Атлантики, повідомляє Сегодня.

«Після 20 лютого розпочнеться активна адвекція тепла, тобто прихід тепла з Атлантики, із Західної Європи на територію України. І буде відбуватися поступове ослаблення морозу і підвищення температури до 0, а потім і позитивних значень», — сказала Голеня.

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Вона зазначила, що вже до 25 лютого погода по всій країні не буде опускатися нижче трьох градусів тепла. А на Закарпатті та на півдні і того вище — не менше 10 з плюсом.

За прогнозами синоптика, ранньої весни чекати не варто: температурні гойдалки в Україні будуть до Великодня.

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