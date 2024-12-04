Глава МЗС Італії: Італія не відправлятиме своїх солдатів в Україну

Італія не планує відправляти своїх солдатів для участі у бойових діях в Україні, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Це стало відомо під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, що відбулася в понеділок, повідомляє агентство ANSA, пише “Європейська правда”.

Італійська допомога Україні

Таяні зазначив, що хоча Італія активно допомагає Україні на політичному, фінансовому та військовому рівнях, країна не відправить своїх солдатів воювати на українську землю. Він підкреслив, що Італія продовжить підтримувати Київ, надсилаючи гуманітарну допомогу, зброю та фінансування, але участь італійських військ у бойових діях виключається.

Уникнення ескалації конфлікту

Міністр також наголосив на важливості уникати ескалації конфлікту, зазначивши, що Росія несе серйозну відповідальність за ситуацію, що склалася, через залучення до війни північнокорейських солдатів та вербування бойовиків, зокрема хуситів і маріонеток з Ірану.

Дискусії про західну військову участь

Раніше французьке видання Le Monde повідомило, що в Європі відновились дискусії про можливість відправлення західних військ або приватних оборонних компаній до України, особливо на тлі можливої зміни політики США після приходу Дональда Трампа до влади.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що навіть залучення військових КНДР до війни не стане підставою для європейських країн направляти свої війська в Україну.

Італія продовжить підтримку України без участі у бойових діях

Таким чином, Італія чітко заявляє про свою позицію щодо відсутності відправлення військ до України, продовжуючи при цьому надавати різнобічну допомогу для підтримки суверенітету та безпеки України.

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