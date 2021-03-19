Глава УГКЦ вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі

Глава УГКЦ отримав щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).

Релігійних діячів, медиків та працівників Кабінету міністрів України вакцинували від коронавірусу в прямому ефірі у вівторок, 16 березня, повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свобод світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш, інформує zaxid.net

Щеплення від Covid-19 зробили:

голові Української греко-католицької церкви Святославу;

архімандриту, насельнику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;

головному рабину Києва Ребе Йонатану Марковичу;

представникам Федерації єврейських громад в столиці України Леоніду Барацу та Борису Стругацькому.

Усіх їх щепили вакциною AstraZeneca (Covishield). Це наразі єдина вакцина від коронавірусу, доступна в Україні.

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Нагадаємо, в Україні дозволили використовувати залишкові дози вакцин для щеплення лідерів громадської думки, депутатів, акторів, журналістів тощо. Це відбувається задля популяризації вакцинації а також для уникнення утилізації вакцин з вже відкритих флаконів.

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