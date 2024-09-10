Демографічна криза в Україні: найвищий рівень смертності та найнижча народжуваність у світі — дані ЦРУ

Україна займає перше місце у світі за рівнем смертності та останнє за народжуваністю, згідно з останніми даними ЦРУ.

Смертність у країні становить 18,6 смертей на 1000 людей, що робить Україну лідером у цьому невтішному показнику. На другому місці за рівнем смертності йде Литва з показником 15,02 смертей на 1000 осіб, а третє місце посідає Сербія з 14,9 смертей на тисячу людей.

Для порівняння, найнижчий рівень смертності у світі зафіксовано в Катарі — лише 1,4 на 1000 осіб.

Щодо народжуваності, в Україні ситуація також критична — лише 6 народжень на 1000 людей, що є найнижчим показником у світі. Французьке володіння Сен-П’єр і Мікелон із 6,4 народжень на 1000 людей займає передостаннє місце.

Для контрасту, найвищий рівень народжуваності спостерігається в Нігері, де на 1000 осіб припадає 46,6 народжень.