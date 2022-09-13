Добивали поранених та кидали техніку: як росіяни тікали з Ізюма

Тікаючи зі звільненого Ізюма Харківської області, загарбники добивали своїх поранених та розбігались по лісах.

Як передає Укрінформ, про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Десантники 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ розповіли, як звільняли Харківщину і як тікали росіяни.

«Кидали техніку, добивали своїх поранених та розбігались по лісах», – ідеться в повідомленні.

Нині десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

Читайте також: РЕАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ: 3,8 ТИС.КВ. КМ, ПОНАД 300 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Як повідомлялося, до початку вересня на Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. В ході масштабного наступу ЗСУ вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічна, села у Дергачівській і Золочівській громадах.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia