Драгі, Макрон та Шольц прибули в Україну

Лідери Франції, Італії та Німеччини Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц прибули в Україну.

Джерело: голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін у Telegram

Деталі: поширене Камишіним фото належить італьйьсому виданню RaiNews, чий кореспондент перебував у потязі разом з європейськими лідерами.

Що передувало: Повідомлялося, що вищевказані лідери у четвер здійснять спільну поїздку в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia