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Друг Путіна Сальвіні приїхав до Польщі щоб “допомогти українцям”

Маттео Сальвіні, лідер італійської ультраправої партії “Ліга”, відомий як прихильник Путіна, намагається відбілити свою біографію.

Сальвіні, лідер італійської ультраправої партії “Ліга” і дотепер відомий як рішучий прихильник Путіна, прибув до Польщі в понеділок, щоб доставити до Італії українських біженців.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Euractiv.

Сальвіні, який у минулому вихваляв Путіна, з яким він зустрічався і фотографувався в футболці з портретом Путіна, засудив російське вторгнення в Україну.

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Італійський ультраправий лідер зараз каже, що хоче допомогти українським біженцям і підтримати країни, які їх приймають.

“Я контактую з різними організаціями, мета – перевезти до Італії десятки жінок, вдів і сиріт”, – сказав колишній віцепрем’єр Італії.

Разом із Сальвіні до Польщі в рамках делегації Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) прибули троє італійських депутатів, що, за їхніми словами, є вираженням підтримки з боку організації країни, яка стала жертвою агресії.

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Сальвіні також збирається відвідати Україну, що відзначає помітну зміну в його політичній риториці щодо російської агресії проти її західного сусіда. У 2014 році італійський політик підтримав російську анексію Криму, яку західні уряди визнали незаконною.

Слід зазначити, що низка “друзів Путіна” у Європі однозначно засудили російське вторгнення в Україну.

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Маттео Сальвіні

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