Загальний рівень ефективності вакцини CoronaVac нижче 60%, але вище 50%. В той час як ефективність вакцини BioNTech, виготовленою фірмою Pfizer становить 90%

За даними джерел бразильського новинного порталу UOL (Universo Online), такими є висновки спеціалістів Інституту Бутантата, який проводить масштабні випробування вакцини китайського виробника.

За його результатами Anvisa – Національне агентство по нагляду за здоров’ям в Бразилії – має дозволити використання її для населення, пише Bloomberg.

Читайте також: Вакцинація в Італії. Що треба знати про вакцину від коронавірусу

CoronaVac – вакцина розроблена китайською лабораторією Sinovac Biotech.

В Бразилії проводиться наймасштабніше дослідження цієї вакцини за участі понад 13 тис. людей.

Місцевий Інститут Бутантана, який проводить випробування, раніше заявляв, що вакцина ефективна у 78% легких випадків захворювання на COVID-19 і на всі 100% ефективна проти тяжких чи летальних випадків.

Читайте також: СТАН ВАКЦИНАЦІЇ ВІД КОРОНАВІРУСУ В ІТАЛІЇ НА 12 СІЧНЯ 2021

Але це дослідження було поставлено під сумнів спостерігачами.

Видання Bloomberg пише, що згідно розкритої інформації під час випробування заразилося 220 учасників: 160 в групі плацебо і майже 60 вакцинованих.

Бразильський регулятор Anvisa, перш ніж прийняти рішення про дозвіл на використання вакцини, вимагає від Інституту Бутантата додаткові дані про випробування, в тому числі чи не було порушено дозування.

За даними джерел бразильського новинного порталу UOL (Universo Online), у звіті Anvisa доводиться ефективність вакцини відповідно до вимог ВООЗ.

Нагадаємо, 30 грудня Україною було укладено договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії