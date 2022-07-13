Жінки і війна: хто підлягає мобілізації і чи обмежать їм виїзд за кордон

Військовий облік жінок: хто підлягає мобілізації та чи обмежать їм виїзд за кордон.

Поєднання материнства з трудовими обов’язками не раз підіймалось правниками. Держави вживали заходів, змінювали законодавство для спеціального захисту жінки-матері та врівноваження професійних і сімейних обов’язків жінок та чоловіків. Мета – заохочення чоловіка взяти на себе рівну частину сімейних обов’язків, що забезпечує участь жінки й чоловіка в трудових відносинах на рівних умовах і не допускатиме дискримінацію.

А коли прийшла війна, пріоритетним став захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Це – конституційний обов’язок українців і закон не розділяє, чи ти жінка, чи чоловік.

Відповідно до ч. 11 ст. 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

В грудні 2021 року Міноборони затвердило такий перелік спеціальностей, згідно з яким жінки мали йти до військкоматів (нова назва – центр укомплектування) до жовтня 2022 року. З того часу в суспільстві точились дискусії, адже перелік спеціальностей “покривав” майже всі сфери, й стати на військовий облік треба було майже всім жінкам.

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З 1 квітня 2022 року перелік має нову редакцію. В ній наводяться спеціальності, споріднені з відповідними військово-обліковими, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. Ба більше, Україна наразі в ситуації, коли необхідно захищатись від свавільної збройної агресії Російської Федерації, і облік військовозобов’язаних є вкрай актуальним.

Здорову жінку зі спеціальністю або професією за переліками, які наводяться нижче, мають взяти на військовий облік:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Жінка також має впевнитись, чи наявна її професія серед переліку, визначених Міноборони. Знайшовши свою спеціальність чи професію, потрібно стати на військовий облік. З цього моменту у жінки виникає військовий обов’язок, і вона стає військовозобов’язаною.

У мирний час жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

А у воєнний час жінок можуть призвати на військову службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони. За законом, жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

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Облік військовозобов’язаних ведеться за місцем проживання. Дані зберігаються в автоматизованому Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних. Якщо жінка порушує правила військового обліку, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності і накласти штраф, який на сьогодні становить від 510 до 850 гривень.

Ухиляння жінки від військового обліку після попередження від керівника територіального центру комплектування є підставою для кримінальної відповідальності. Можуть накласти штраф від 5100 до 8500 гривень або “нагородити” виправними робами на строк до 1 року. Якщо військовозобов’язана ухиляється від навчальних зборів, їй світить штраф від 8500 до 11900 гривень або виправні роботи на строк до 2 років.

…у воєнний час жінок можуть призвати на військову службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави.

Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, зокрема статтею 22, громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період.

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Закон не розділяє громадян України на жінок чи чоловіків, а отже мобілізаційні зобов’язання стосуються всіх.

Також громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без відповідного дозволу.

Ухиляння жінки від військового обліку після попередження від керівника територіального центру комплектування є підставою для кримінальної відповідальності

Згідно з вимогами Правил військово обліку, затверджених Кабміном, військовозобов’язані жінки повинні:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації;

у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки.

Тобто жінка, яка перебуває на військовому обліку, має отримати дозвіл на виїзд за кордон від керівника центру комплектування. У випадку, якщо жінка тимчасово перебуває за кордоном, вона має стати на військовий облік за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України цієї держави.

У воєнний час жінка виконує обов’язок шляхом:

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призову на військову службу;

проходження військової служби;

проходження служби у військовому резерві;

виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Водночас законодавство визначає військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу. Повний перелік категорій осіб, що зможуть отримати такий дозвіл, визначено в статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

До прикладу, якщо військовозобов’язана жінка самостійно виховує дитину до 18 років або має дитину з інвалідністю І та ІІ групи, або на утриманні такої жінки є троє і більше дітей віком до 18 років.

Військове командування коментує, що жінки, які не перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані на військову службу виключно за власною згодою. В Міністерстві оборони неофіційно стверджують, що зараз в ЗСУ потреба в призові жінок на військову службу та їх мобілізації відсутня.

Це дещо не відповідає нормам діючого законодавства. Норми законів про військовий облік та мобілізацію є досить чіткими та не передбачають можливості двозначного трактування, а отже військові обов’язки стосуються як чоловіків, так і жінок, не допускаючи дискримінації.

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