Заступник міністра освіти звільнився після сканадалу із фото його “помічниці”

Кабінет міністрів звільнив заступника глави Міносвіти й науки Ігоря Гарбарука за його бажанням, після скандалу із фото його “помічниці”.

Після скандалу із фото, заступник міністра освіти залишив свою посаду.

Про це повідомила нардепка “Слуги народу” Юлія Гришина у Telegram.

“Щойно заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою” – написала Гришина.

Нагадуємо, 25-го грудня в мережі оприлюднили фото, на якому мер Львова Анрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з дуже відвертим декольте Христина Тишкун.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: ЯК ЛЕГАЛІЗУВАТИСЯ В ІТАЛІЇ?

Дівчину заступник міністра представив як свою помічницю.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24-го грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах. Після скандалу із фото, заступник міністра освіти залишив свою посаду.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!