За останній місяць ворог скинув на «Азовсталь» 714 тонн авіабомб

У Маріуполі лише за останній місяць російські загарбники скинули 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті на металургійний комбінат «Азовсталь».

Про це у Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Укрінформ.

«Лише за останній місяць окупанти скинули 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті на Азовсталь. Без врахування «Градів», «Смерчів», «Точек-У», снарядів артилерії та ракет з човнів у морі. 714 тонн пекла та ненависті до України», – написав Андрющенко.

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Він процитував мера Маріуполя Вадима Бойченка, який сказав, що «російська армія скоїла злочин проти людства – це факт і це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової».

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Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних жителів, блокують гуманітарну допомогу.

Місто практично зруйновано – і житлові будинки, і об’єкти інфраструктури, і школи, і лікарні, і підприємства. Меткомбінат «Азовсталь» агресор закидав авіаційними бомбами та артилерійськими снарядами, коли там в укриттях ховалися мирні мешканці.

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У заблокованому місті залишаються близько 100 тисяч мирних жителів. Загарбники відбирають у маріупольців українські паспорти і силоміць вивозять до росії та ОРДЛО. Відповідно до списків, які вже верифікували, з Маріуполя загарбники депортували майже 40 тисяч людей.

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