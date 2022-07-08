За перший тиждень візового режиму з РФ: жоден росіянин документи не подав

За перший тиждень функціонування візового режиму з РФ жоден росіянин не подав документів на отримання української візи.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:

“Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи.

За цей час було більше сто дзвінків до МЗС, у посольства України в різних країнах від громадян росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було”.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: ІТАЛІЙСЬКА ДОРОЖНЯ ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ГАУБИЦІ, ЩО ПРЯМУВАЛИ В УКРАЇНУ

Деталі: За словами Кулеби, це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини не лише між державами, а й між народами.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia