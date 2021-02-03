Зеленський “вимкнув” телеканали Медведчука: 112, NewsOne, ZIK

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій на телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – “112 Україна”, NewsOne, ZIK.

В Указі президента читаємо:

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

На 5 років ввели санкції на телеканали “112-Україна”, NewsOne, ZIK – “Новий формат”, “Аріадна ТВ”, “ТВ Вибір”, “Партнер ТВ” та “Лідер ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ”, “Нові комунікації”.

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Санкції проти телеканалів передбачають:

1) блокування активів;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

та інші.

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Секретар РНБО Олексія Данілова заявив: “Відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні”..

Нагадуємо, відповідно до закону України “Про санкції”, їх можна застосовувати до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.Українська правда

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