Зеленський вірить у підтримку Італії у врегулюванні війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Італія може допомогти Україні досягнути домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Зеленського сказав у інтерв’ю італійському виданню “La Repubblica“.

Пряма мова: “Італійці мають не меншу політичну вагу для розмови з Росією щодо миру у Європі, ніж інші держави, які вже залучені до переговорних зусиль.

Попереду Різдво – і тому зараз час, коли треба якнайбільше намагатися домовитись про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей.

Читайте також: УКРАЇНА – НЕ ФАШИСЬКА ДЕРЖАВА. НАУКОВЦІ ІТАЛІЇ РОЗВІНЧУЮТЬ МІФИ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ

Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати”.

Зеленський зазначив при цьому, що Німеччина нещодавно завадила у постачанні Україні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем.

На його думку, “будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів, але у деяких столицях усе ще перемагає страх”.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії