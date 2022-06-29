Зеленський: Де Україна втрачає одну людину, Росія втрачає п’ять

Президент Володимир Зеленський заявив, що щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат і нашій державі, і Росії, але втрати загарбників – більші.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC

Пряма мова Зеленського: “Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять людей. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п’ять. Ось так ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам дійсно складно. Бо на один наш танк у них є 10 своїх танків, на одного нашого бійця – їхніх 10 військивх. І якими б міцними ми не були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося”.

Деталі: За словами президента, на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗВАНО ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС

Зеленський підкреслив, що самій Україні боротися з Росією буде складно, і, напевно, за таких умов Україна не витримає, тому дуже важлива підтримка Європи та США.

За словами президента, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє весь світ, програє демократія. Водночас перемога також буде спільною.

Зеленський наголосив, що Україна потребує ще більше зброї для того, щоб збалансувати сили й мати змогу перемогти Росію.

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 35 450 військових, 1 572 танки, 781 артилерійську систему та 246 реактивних систем залпового вогню.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia