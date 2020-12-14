Зеленський нагородив виправданого в Італії нацгвардійця Марківа

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом.

Виправданого італійським судом нацгвардійця, президент нагородив орденом «За мужність» III ступеня.

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на пресслужбу президента.

Відповідний указ підписано в День сухопутних військ України на підставі клопотання Міністерства внутрішніх справ.

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Зазначається, що Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

Що передувало: 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

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Нагадаємо:

30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов’янськ у травні 2014 року.

Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув’язнення.

3 листопада 2020 року Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Наступного дня в Україні приземлився борт із Марківим.

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