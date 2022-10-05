Зеленський обговорив з Джоржею Мелоні вступ у НАТО, посилення санкцій і запросив її в Україну

Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з лідером італійської політичної сили “Брати Італії” Джорджею Мелоні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент України привітав лідера політичної сили “Брати Італії” з перемогою на виборах та обговорив подальший розвиток українсько-італійських відносин.

Основними темами переговорів були: поступовий розвиток українсько-італійських відносин, допомога Україні з боку Італії та необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

Читайте також: ІТАЛІЯ ЗАМОРОЗИЛА НЕРУХОМІСТЬ ЩЕ ДВОХ РОСІЙСЬКИХ ОЛІГАРХІВ

“Рішення Росії щодо чергової спроби анексії частини території України є нікчемними та не змінюють реальності. Не можна допустити повторення кримського сценарію. Територіальна цілісність України має бути й буде відновлена, – наголосив Зеленський.

Він подякував Джорджі Мелоні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, відзначивши важливість послідовної позиції її політичної сили на підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення восьмого санкційного пакета ЄС та заборони видачі державами Євросоюзу туристичних віз для громадян РФ.

Читайте також: ПАПА РИМСЬКИЙ БРАВ УЧАСТЬ В ЗВІЛЬНЕНІ ПОЛОНЕНИХ ЗАХИСНИКІВ АЗОВСТАЛІ

Президент України поінформував Мелоні про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування щодо проходження нашою державою шляху до Альянсу за прискореною процедурою. Він також акцентував на необхідності продовження всебічної підтримки України після формування нового італійського уряду.

Володимир Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.

Президент України Володимир Зеленський привітав Джорджу Мелоні, яка є лідеркою правої партії “Брати Італії”, що перемогла на виборах у парламент.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia