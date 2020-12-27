Президент Володимир Зеленський не виключає платної вакцинації від коронавірусу в Україні.

За словами президента, отримати COVID-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити. Про це глава держави сказав в інтерв’ю журналу “Фокус”.

Як розповів Зеленський, зараз Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги з отриманням вакцини від коронавірусу, ще 8 млн доз розраховують отримати в рамках глобального механізму COVAX.

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Цією вакциною будуть безкоштовно прищеплювати групи ризику. “Я хочу, щоб у січні ми отримали 100-200 тисяч доз. Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися”, – сказав він.

Президент додав, що компанії, з якими Україна домовляється про постачання вакцини, просять відкрити для них комерційний ринок.

Як зазначив Зеленський, є люди, які самі можуть придбати собі вакцину від коронавірусу.

Зокрема, сам президент планує вакцинуватися за гроші. “Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну.

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Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами.

Тому такі, як я, будемо вакцинуватися своїм коштом. Це нормально”, – пояснив він.

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