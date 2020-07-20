Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в п’ятницю обговорив справу нацгвардійця Віталія Марківа та відновлення авіаперельотів між країнами.

Про це поінформували у пресслужбі офісу президента, повідомляє “Європейська правда”.

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Зеленський сказав Конте, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну.

Окрема увага була приділена безпековій ситуації на сході України. Зеленський констатував слабкий прогрес у виконанні домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі і подякував Італії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент нагадав про запрошення Джузеппе Конте до України. Прем’єр Італії висловив сподівання, що цей візит може відбутися до кінця поточного року.

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Вони також висловили сподівання на відновлення регулярного авіасполучення між двома державами вже найближчим часом. “Прем’єр-міністр Італії наголосив, що дуже цінує українських туристів.

Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв’язків”, – заявили у пресслужбі. Зазначимо, Італія вирішила не скасовувати заборону на поїздки для третіх країн, в тому числі для списку так званих “безпечних” країн, узгодженого Радою ЄС.

Зеленський подякував уряду Італії за оперативне направлення гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків паводків у західних регіонах. Конте натомість подякував Україні за направлення українських лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італії.

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