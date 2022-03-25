ЗСУ вдесяте накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці

Збройні сили України в черговий раз атакували сили загарбників, зосереджені у Чорнобаївці на Херсонщині. Українські захисники вже вдесяте розбивають там окупантів.

Про це керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграмі, опублікувавши відповідне відео.

Зазначимо, що пізніше цей факт підтвердив і позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

«Десятий раз Чорнобаївки – зустрічай. На даний момент спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст – тікають!», – написав він у Фейсбуці.

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Героїчна робота ЗСУ у цьому місці вже стала темою для великої кількості мемів.

Аретович припустив, що ЗСУ ліквідували у Чорнобаївці «когось із керівництва» російських військових.

«Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу», – зауважив він.

Водночас, радник керівника ОПУ не виключив, що «сьогодні може й 11-й раз відбутися».

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