ЗСУ вдесяте накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці

Збройні сили України в черговий раз атакували сили загарбників, зосереджені у Чорнобаївці на Херсонщині. Українські захисники вже вдесяте розбивають там окупантів.
Про це керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграмі, опублікувавши відповідне відео.
Зазначимо, що пізніше цей факт підтвердив і позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
«Десятий раз Чорнобаївки – зустрічай. На даний момент спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст – тікають!», – написав він у Фейсбуці.
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Героїчна робота ЗСУ у цьому місці вже стала темою для великої кількості мемів.
Аретович припустив, що ЗСУ ліквідували у Чорнобаївці «когось із керівництва» російських військових.
«Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу», – зауважив він.
Водночас, радник керівника ОПУ не виключив, що «сьогодні може й 11-й раз відбутися».
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