ЗСУ відбили ворожі атаки в 8 населених пунктів

Авіація Сил оборони України уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки.

Збройні сили України за добу відбили атаки російських окупантів в районах 8 населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

“Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка”, – йдеться у зведенні.

Водночас, протягом поточної доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони України уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.

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Також українські ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

При цьому, за даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін, а на інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії.

Зокрема, на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області, на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ та Кам’янка. Також на Краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк.

Разом з тим противник вів обстріли на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював населені пункти Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів. Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України ліквідували 70% особового складу російських окупантів у Сватовому.

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