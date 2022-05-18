З “Азовсталі” вийшли 959 людей

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що зі заблокованого заводу “Азовсталь” у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.

Джерело: офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, якого цитує пропагандистський ресурс “РІА Новости”

Деталі: Російські загарбники називають це здачею в полон, тоді як українська сторона вважає це операцією з порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військовослужбовців.

За словами Конашенкова, з 16 травня “здалися в полон” 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.

Минулої доби з підземель “Азовсталі” вийшли 694 бійці полку “Азов” та інших підрозділів, у тому числі 29 поранених, заявив представник російського Міноборони.

Українська сторона поки не розголошує інформацію про вихід захисників Маріуполя, аби не завдати їм шкоди.

Передісторія:

Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі “Азовсталь”: це представники полку Нацгвардії “Азов”, морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про “екстракцію”, “Азов” – хоча б про евакуацію поранених бійців.

Мирних жителів евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.

14 травня боєць із позивним “Поліція” розповів, що на “Азовсталі” є близько 600 поранених, майже немає медикаментів, води та їжі. Дружини захисників Маріуполя закликали світову спільноту домагатися звільнення всього гарнізону, а не лише важкопоранених.

16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів “Азовсталі”, а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон “Маріуполь” виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з “Азовсталі”, окрім як вийти до противника.

Західні ЗМІ повідомляли, що 17 травня з “Азовсталі” виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.

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