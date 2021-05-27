З Чернівецького аеропорту планують запустити рейси до Бергамо

З Міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка хочуть запустити авіарейс до італійського міста Бергамо.

Наразі фахівці авіакомпанї «Роза Вітрів» почали працювати над розробкою рейсу.

Про це під час прямого ефіру повідомив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль, повідомляє агентство новин АСС. «Представник цієї авіакомпанії прибув у Чернівці, ми мали із ним двогодинну розмову щодо співпраці.

Мова йде не лише про рейс на Київ. Сьогодні ми хочемо розвивати і міжнародні перельоти.

Треба зазначити, що ми запропонували в тому числі і компанії «Роза Вітрів» розглянути рейс на місто Бергамо, Італія.

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В цьому напрямку нас почули, почали фахівці компанії працювати, активно проводяться розрахунки. Можливо, що у близькому майбутньому запустимо такий рейс», – розповів Ігор Крохмаль.

Нагадаємо, 12 квітня відкрили новий рейс між Києвом та Чернівцями Авіакомпанії ПАТ «Мотор Січ».

У авіакомпанії через місяць з дня відкриття рейсу заявили, що перельоти є нерентабельними і приносять збитки.

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