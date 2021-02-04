Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це – не кінцевий термін.

Про це Шмигаль сказав під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, передає Укрінформ.

Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але…скоріш за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все, він буде продовжуватись в тій чи іншій формі”, – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом’якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

Читайте також: В Італії арештували лікаря за підозрою у вбивстві COVID-пацієнтів

Глава Кабміну додав, що стабілізувати ситуацію з COVID допоміг, в тому числі, січневий локдаун.

«В Україні зараз спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему і сприяв розриву ланцюга захворюваності.

Зараз лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз знаходиться в 18 300 госпіталізованих, тоді як в грудні в медичних закладах перебувало понад 28 000 осіб з діагнозом або підозрою на COVID-19», – уточнив прем’єр.

Як повідомлялося, 9 грудня уряд затвердив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень на період з 8 до 24 січня.

Читайте також: Італія починає другу фазу масової вакцинації від Covid-19

Які заборони діють в Україні з 25 січня

Відсьогодні в країні діють обмеження «помаранчевої» зони, вони ж діяли і в грудні. Основні заборони:

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях, якщо в залі більше 1 особи на 10 кв. метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставлення і замовлень навинос);

розміщення у закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за столом;

проведення святкових заходів і банкетів у розважальних закладах;

проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;

робота кінотеатрів і установ культури з наповненістю більше 50% місць одного залу;

проведення медустановами планових госпіталізацій;

робота спортивних залів і фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше 1 людини на 20 кв. м;

перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії