Китай: загроза для Європи, замаскована під миротворця

Дехто хто сприйматиме Щорічну Генеральну Асамблею ООН подію як рутину — черговий захід, на якому світові лідери в традиційних костюмах виголошуватимуть промови про глобальні проблеми. Проте цього разу ситуація може суттєво змінитися.

Ця Генеральна Асамблея має потенціал стати відправною точкою для значних змін, які безпосередньо вплинуть на європейську реальність. І все це завдяки Китаю.

Спочатку може здаватися, що основною темою обговорень буде російська агресія в Україні. Лідери країн знову закликатим до миру, проте Пекін, схоже, налаштований рішуче взяти ініціативу у свої руки. Невизначеність, зокрема, навколо президентських виборів у США, відкриває вікно можливостей для Китаю. Звертаючись до делегатів ООН, Пекін представлятиме свій план, спираючись на підтримку Глобального Півдня.

Китай має намір запропонувати реальний мирний план з чіткими термінами, але це не буде представлене як китайська ініціатива. Натомість акцент буде на тому, що вона виходить від Глобального Півдня. Пекін може зібрати групу представників країн цього регіону без участі України, щоб створити платформу для свого плану.

Але цей план не призначений для Європи, де триває серйозний конфлікт, і не відповідає інтересам України, яка прагне справедливого миру.

Китайська пропозиція, без сумніву, міститиме багато красивих слів про повагу до суверенітету. Однак у цій риториці ховається суть: заморожений конфлікт, що стане прихованим ультиматумом для України та її союзників, замаскованим під підтримку глобальної більшості. Таке заморожування вигідне Китаю.

Небезпеки китайського плану

По-перше, цей план вигідний Росії, підриваючи зусилля України щодо організації мирного саміту з усіма зацікавленими сторонами.

По-друге, успіх китайської ініціативи означатиме значну зовнішньополітичну перемогу для Пекіна, який зміцнить свій статус лідера Глобального Півдня та зменшить вплив Заходу. Китай спробує перебудувати глобальну архітектуру безпеки, де міжнародне право підпорядковуватиметься його інтересам.

Чому це важливо для Європи?

Європейські столиці, такі як Брюссель, Париж і Берлін, повинні усвідомлювати ризики, пов’язані з прийняттям ультимативних умов від Китаю, які можуть призвести до загрози європейській безпеці. Історія показує, що ігнорування таких загроз може мати катастрофічні наслідки.

Ми повинні переконатися, що наступні вересневі дні в Нью-Йорку не стануть початком кінця для європейської суб’єктності.

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