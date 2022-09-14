Кремль уперше визнав поразку на війні з Україною

Російське керівництво визнало поразку ЗС РФ у Харківській області. Чиновники і федеральні ЗМІ активно обговорюють причини невдачі. Ні після відступу з Київської області, ні після втечі зі Зміїного росіяни не зізнавалися у поразках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зауважили, що ні після відступу з Київської області, ні після втечі зі Зміїного росіяни не зізнавалися у поразках, повсякчас шукаючи виправдання діям своїх військових.

МО РФ спершу запропонувало аналогічне пояснення й для відступу з Харківщини, проте заяви представників міністерства Шойгу були розкритиковані самими росіянами.

“Визнання Кремлем поразки є частиною спроб пом’якшити і скерувати критику Путіна на Міноборони Росії та військове командування “у формі”, – вважають експерти.

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Кремлівські ЗМІ зараз працюють над тим, щоб зняти з російського президента будь-яку відповідальність за поразку, замість цього критикуючи оборонне відомство за недостатню поінформованість щодо обстановки на Харківщині.

“Визнання поразки під Харковом показує, що Путін готовий і здатний визнати навіть поразку Росії, принаймні, за деяких обставин, і зосередитися над тим, щоби зняти з себе провину”, – пояснюють в Інституті вивчення війни.

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні, проте на початку вересня бойові дії активізувалися й у Харківській області.

З 6 вересня в результаті наступальної операції у Харківській області ЗСУ звільнили 3,8 тис.кв. км, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч населення. Проте реальна цифра звільнених територій у Харківській області майже вдвічі більша.

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