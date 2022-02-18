У Міністерстві закордонних справ України напередодні візиту до Москви міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо розраховують на донесення італійською стороною до керівництва РФ неприпустимості подальшої агресії проти України.

“Після Києва Луїджі відвідає Москву, тому ми обмінялися оцінками безпекової ситуації, скоординували наші позиції… Розраховуємо, що рівень двосторонніх відносин, який існує між Італією та Росією, дозволить італійській стороні переконливо донести до російського керівництва неприпустимість подальшої збройної агресії проти України”, – сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з Ді Майо в Києві за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств у вівторок.

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За його словами, Італія готова практичними кроками допомагати Україні у стримуванні РФ, зокрема підтримкою розробленого в ЄС пакета санкцій.

Кулеба також повідомив, що Ді Майо підтримує ідею про те, що РФ не має права голосу щодо євроатлантичних перспектив України. “Для мене важливо було почути сьогодні, що Луїджі так само розуміє, що російське загострення довкола України – це не лише проблема України, це проблема євроатлантичної і глобальної безпеки. Ми також зійшлися на думці про те, що ніхто, крім України та членів НАТО, не має права голосу в дискусії про членство України в Альянсі”, – сказав він.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили розвиток двосторонніх відносин та економічного співробітництва України та Італії, повідомив Кулеба.

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