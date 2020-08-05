Лис Микита надихатиме італійських митців та підлітків

З 25 серпня до 20 вересня на львівському Підзамчі триватиме мистецька резиденція «Я там, де мені добре». У межах програми четверо митців з України та Італії співпрацюватимуть з місцевими підлітками, аби створити нові арт-об’єкти, натхненням для яких стане і сам район Підзамче, і місто Львів. Однією з тем, яку творчо переосмислять під час резиденції, стане казка Івана Франка про Лиса Микиту.

«Ця історія викликає безліч різних асоціацій. Цей персонаж цікавий і з культурної, і з фольклористичної, і з психологічної точок зору. Напевно, буде дуже цікаво спробувати напрацювати певну сучасну версію цього твору. Ми з підлітками Підзамча спробуємо надихнутися казкою про Лиса Микиту, працюючи над фото- і відеопроектами», – вважає італійська художниця Гуендаліна Саліні.

Якопо Натолі з Італії також у захваті від того, наскільки яскравою є українські інтерпретація сюжету про Лиса, який був дуже популярним у середньовічній Європі.

«Микита, безумовно, є своєрідним відображенням міфологічного образу трикстера. Я провів невелике дослідження і з’ясував, що сам Іван Франко писав про те, що образ Лиса Микити він запозичив з французької народної історії про хитрого лиса Ренара. Ми з підлітками Підзамча також могли би використати Лиса Микиту для створення своєї власної міфології», – коментує Якопо Натолі

Нагадаємо, до участі в мистецькій резиденції «Я там, де мені добре» запрошують підлітків району Підзамче віком 11-14 років. Участь в проекті є безкоштовною. Зареєструватися можна за посиланням до 10 серпня включно.

Охочі учасники та учасниці резиденції «MagiC Carpets» матимуть можливість обрати, яким саме мистецтвом вони хотіли б зайнятися у межах проекту, або долучитися до роботи з усіма художниками й художницями. Наприкінці резиденції відбудеться презентація результатів співпраці гостей Підзамча з тутешніми підлітками.

Організатором арт-резиденції є Jam Factory Art Center. Проект втілюється у межах платформи «MagiC Carpets» за співфінансування програми Європейського Союзу «Креативна Європа» та Harald Binder Cultural Enterprises.

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