

Зеленський каже, що Європа не відкриє свої кордони для тих, хто не матиме вакцинації від коронавірусу.

Подорожувати до Європи українці зможуть лише за наявності пройденого курсу вакцинації від коронавірусу. Сама ж Україна, імовірно, теж буде пропускати на територію лише іноземців з щепленнями.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді” в Києві 8 лютого.

Читайте також: Італія починає другу фазу масової вакцинації від Covid-19

“Чи буде світ мандрувати? Це все залежить від нас, від людей. Тому що я впевнений, що Європа не дасть можливості вільного мандрування, якщо у тебе немає вакцинування. Якщо люди хочуть кудись поїхати – відпочити чи по роботі, треба буде вакцинуватися”, – заявив український президент.

Водночас Зеленський уточнив, що Україна після початку вакцинації від коронавірусу вживатиме дзеркальні заходи щодо умов пропуску іноземців без щеплення. Зі слів глави держави, Україна повинна мати дзеркальні, паритетні відносини з іншими державами, особливо з сусідами – країнами ЄС.

“Якщо вони будуть пускати з якимись штампами, паспортами чи підтвердженим вакцинуванням, то ми повинні робити те саме”, – зазначив президент.

Читайте також: В ЄС запровадять паспорти вакцинації. Що це значить для заробітчан та туристів

Стосовно вакцинації в Україні, то Зеленський нагадав, що вона буде добровільною, але для тих, хто зробить щеплення, або вже перехворів на коронавірус, будуть скасовуватися карантинні заборони. Втім, президент наголосив, що всі громадяни, які працюють в державному секторі і багато контактують неодмінно повинні зробити щеплення.

“Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави кошти й які мають постійний контакт з людьми, вони не мають права відмовитись від вакцинації. Окрім тих, кому це протипоказано”, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв’ю ТСН.ua головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав, що в Україні можливість впровадження COVID-паспортів розглядається, але допоки доступ до вакцин від коронавірусу обмежений, міжнародне свідоцтво про вакцинацію в Україні не буде обов’язковим.

До речі, Ляшко запевнив, що COVID-паспорт не буде обов’язковим в Україні, лише допоки доступ до вакцин обмежений

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії