Мирні сигнали з Кремля: справжня дипломатія чи політична пастка? | Переговори Росія–Україна 2025

30 квітня 2025 року речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії до переговорів з Україною без попередніх умов, але наголосив, що діалог має відбуватися напряму з Києвом, а не через Вашингтон. Ініціатива супроводжувалась пропозицією про перемир’я з 8 по 10 травня, приурочене до Дня Перемоги.

У відповідь президент України Володимир Зеленський охарактеризував цю ініціативу як маніпулятивну:

“Щоб зупинити війну, не треба чекати 8 травня — треба припинити обстріли й вбивства вже зараз.”

Ключові події:

Україна відкидає переговори без припинення вогню.

США активізують дипломатичні зусилля : представник Трампа Кіт Келлог заявив про погодження Києвом «22 пунктів» мирного плану у Лондоні.

: представник Трампа Кіт Келлог заявив про погодження Києвом «22 пунктів» мирного плану у Лондоні. США передають зброю Україні : $50 млн експортних постачань та стратегічна угода з інвестиціями у видобувну галузь.

: $50 млн експортних постачань та стратегічна угода з інвестиціями у видобувну галузь. Нові санкції проти Росії: законопроєкт «Sanctioning Russia Act of 2025» передбачає максимальний тиск на Москву, включаючи 500% мито на торгівлю з країнами, що купують російські ресурси.

Чи можна довіряти заявам Кремля?

Попри слова про мир, російські обстріли тривають. Лише 29 квітня дрони атакували Суми, спричинивши загибель мирних жителів. Це підриває довіру до “мирних ініціатив” Москви й викликає сумніви у щирості таких заяв.

Висновок: переговори чи стратегічна пастка?

Захід має зберігати стратегічну обережність. Будь-яке врегулювання конфлікту можливе лише на основі:

Повного припинення бойових дій;

Дотримання міжнародного права;

Притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Без цього переговори можуть стати лише інструментом для збереження здобутків агресії, а не кроком до справжнього миру.